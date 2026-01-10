MÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen “2025 Yılı Değerlendirmesi, 2026 Yılı Beklentileri” toplantısında konuşan Özdemir, küresel ticarette dengelerin değiştiğine, ticaret savaşlarının ve korumacılığın belirginleştiğine dikkat çekti. Bu ortamda Türk reel sektörünün ciddi baskı altında kaldığını ifade eden Özdemir, sahadan gelen tabloyu Bakan Şimşek’in de bulunduğu ortamda paylaştı.

"REEL SEKTÖR UMUTSUZ DEĞİL AMA TEMKİNLİ"

MÜSİAD üyeleriyle yapılan anket sonuçlarına değinen Özdemir, firmaların önemli bir bölümünün 2025’te yurt içi satışlarda, ihracatta ve yatırımlarda daralma yaşadığını belirtti. Bu sürecin istihdamı ve nakit akışını da olumsuz etkilediğini söyleyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Reel sektör için 2025 büyük ölçüde bir denge yılı değil, maliyetlerin ve belirsizliğin yönetildiği bir geçiş yılı oldu. Reel sektör bugün umutsuz değil fakat temkinli. Firmalar 2026’ya girerken bekle-gör pozisyonunda. Bunun nedeni yatırım isteğinin bitmesi değil; yüksek finansman maliyetleri, öngörülebilirlik sorunu ve iç-dış talepteki zayıflığın aynı anda yönetilmek zorunda kalınmasıdır.”

FİNANSMAN VE MALİYET ELEŞTİRİSİ

Özdemir, 2026’ya yönelik en büyük risk başlığının finansmana erişim olduğunu vurgulayarak, reel sektör açısından sorunun sadece kredi bulmak değil, kredinin vadesi ve maliyeti olduğunu söyledi. Banka finansmanının daraldığını, firmaların öz sermaye, ortaklık ve sermaye piyasası araçlarına yönelmeye başladığını belirten Özdemir, bunun sahadaki sıkışıklığın açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Enflasyonla mücadele programına destek verdiklerini de dile getiren Özdemir, buna karşın sürecin uzamasının özellikle KOBİ’ler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi. İthalatta son kullanım ürünlerinin ham maddeyi geçmesinin üretimde soğuma riskine işaret ettiğini belirten Özdemir, lüks ithalattaki artışın ise gelir dağılımındaki makasın açıldığını gösterdiğini kaydetti.

VERGİ VE KOBİ B-VURGUSU

MÜSİAD Başkanı, iş dünyasının 2026 için en güçlü reform beklentisinin vergi mevzuatının sadeleştirilmesi olduğunu belirterek, reel sektörün temel talebinin vergi oranlarından çok öngörülebilirlik ve uygulama netliği olduğunu söyledi. İkinci önemli başlığın ise KOBİ’ler için alternatif finansman mekanizmaları olduğunu vurguladı.

"ELEŞTİRİ DEĞİL ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIZ"

Konuşmasının sonunda küresel ve jeopolitik risklerin ekonomiler üzerinde yarattığı dalgalanmalara dikkat çeken Özdemir, iş dünyası olarak eleştiriden ziyade çözümün parçası olmayı hedeflediklerini ifade etti. Devletin mali disiplin hedeflerini önemsediklerini söyleyen Özdemir, reel sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanmasının bu hedefleri daha da güçlendireceğini dile getirdi.