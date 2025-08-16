İktidar, doğal SİT alanlarındaki yapılaşma iznini daha da genişletti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 94 sayılı doğal SİT alanlarında kalan yapılarda yapı ruhsatı değişikliği ve basit onarımlara dair ilke kararında yine değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, doğal sit alanı tescilinden önce mimari projesi uygun görülüp tamamlanmış yapılar artık yıkılamayacak. Bu yapılar doğal sit alanlarının içerisinde rahatça kullanılabilecek. Ayrıca tescil tarihi itibarıyla su basman vizesi almış yapılar da sit alanında kalacak. Bakanlık bu yapıları da yıkamayacak.

HAYVANLARA SÜRGÜN

Bakanlığın bir diğer ilke kararıyla da doğal SİT alanları, kedi ve köpek gibi

sahipsiz sokak hayvanlarının barınmasına açılacak. Bu alanlarda sahipsiz hayvanlar için hayvan bakımevlerine ve doğal yaşam alanlarına izin verilebilecek. Bu izin kesin korunacak hassas alanlar ile birinci derece doğal SİT alanlarında uygulanmayacak. Bu kararla birlikte başıboş kedi ve köpeklerin doğal SİT alanlarına bırakılmasından da endişe ediliyor.

Görüş yetkisi değişti

Bakanlık ayrıca ÇED sürecine yönelik yapılacak iş ve işlemler hakkında ilke kararında yaptığı kritik değişiklikle sit alanlarına ilişkin görüş verme yetkisini Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'ne verdi.