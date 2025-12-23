23 yıldır kendi içindeki krizleri kamuoyuna yansıtmadan çözen iktidar partisi AKP şimdi alışık olmadığı bir süreç yaşıyor. Bakanlar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın adeta “linç edilmesine” seyirci kalıyor. Hakan Fidan üzerinden parti içinde ‘Taht kavgası’ yapılıyor. Fidan’ın Suriye’deki PKK uzantısı SDG için “Askeri yollara başvurmak istemiyoruz ancak SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır” açıklaması tartışmanın fitilini ateşledi.

‘GÖREVDEN ALINIR...’

Meclis’te bütçe görüşmelerinde konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, “Bu tehdit dili Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı dil mi? Türkiye’deki süreci zehirleyecek dil. Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı’na ayar vermeli” dedi.

PKK’ya ve Barzani’ye yakın Rudaw TV’ye konuşan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da Fidan’ı eleştirdi ve “Dönemin ruhunu yansıtmıyor, neticede nihai politikayı Cumhurbaşkanı belirler, onun iradesine aykırı tavır gösteren kişi ya görevi bırakır ya da görevden alınır” ifadesini kullandı.

‘ASIL AYAR DEM’E...’

AKP içinde Hakan Fidan’a destek verenler de çıktı. Eski milletvekili Şamil Tayyar, “DEM, sanki Türkiye savaş kaybetmiş gibi Sevr Anlaşması benzeri teklifler sunuyor. Dışişleri Bakanımız, devletin duyarlılıklarını dile getirdiği için saldırıya uğruyor. DEM/PKK ve iş birlikçileri Öcalan’ın köhnemiş ideolojik fantezilerini, yeni devletin inşası gibi sunmasın. Ayara ihtiyaç varsa süreci sabote eden DEM’dir” dedi.

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner de DEM Partili Çandar’dan “Çandargiller” diye bahsetti ve “Hakan Fidan’la niyet ve amaç konusunda aynı yerde duruyoruz. Hakan Fidan’ı sureti haktan görünüp düşmanlaştıran Çandargiller sürecin asıl bozguncularıdırlar. Fidan’ımızı onlara asla yedirmeyiz” açıklaması yaptı.

Fidan, Güler ve Kalın Suriye’ye gitti

Şam’da kritik zirve

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, çalışma ziyareti kapsamında dün Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Kritik ziyaret, Türkiye’nin terör örgütü SDG/YPG’ye Suriye ordusuna entegrasyon için tanıdığı sürenin dolmasına günler kala gerçekleşti.

Fidan, Güler ve Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani, Savunma Bakanı Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Seleme ile bir araya geldi. Türk heyetinin gündeminde, Türkiye-Suriye ilişkilerinin son bir yıllık seyri, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması sürecinin gidişatı vardı. Görüşme sonrası açıklama yapan Fidan, “SDG’nin ilerleme kaydetmeye niyeti yok. SDG’nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması Şam ile yürütülen görüşmelerde de engel teşkil etmekte” dedi.

Şeybani ise Şam-SDG entegrasyonuyla ilgili “Amaçlarının Suriye topraklarının tek ve bölünmez bir bütün olarak korunması olduğu” değerlendirmesini yaptı.