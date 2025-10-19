AKP’nin seçim dönemi devlet töreni ile duyurduğu Çinli otomotiv devi BYD yatırımıyla ilgili tartışmalar büyüyor. Törenin üzerinden 2 yıl geçmişken yatırımın yapılacağı belirtilen Manisa’da hiçbir çalışma bulunmuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a bu konuyla ilgili soru önergesi veren CHP Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, bakanlığın cevabını paylaştı.

1 sayfalık cevapta soruya hiçbir cevap vermeyen Bakanlık, cevapta yatırımların önemini tekrarlayıp durdu.

Bu yatırım kararının hükümetin başarısı olduğu belirtildi ama yatırımın ne aşamada olduğu konusuna değinilmedi.

Dalgın, cevabı yayınladığı sosyal medya paylaşımında, “Esas soru hâlâ yanıtsız: Fabrika ne durumda?” ifadelerini kullandı.