Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce sinyallerini verdiği belediyelere yetki düzenlemesinde AKP kolları sıvadı.

İktidara yakın Türkiye gazetesi yeni düzenlemeyi "Belediyelere yetki tırpanı" başlığıyla duyurdu.

AKP MYK toplantısında yeni düzenlemeye dair sunum yapıldı. Belediyelerin hareket alanının geniş olduğu belirtilerek düzenleme yapılması gerektiği belirtildi.

Belediyelerin borçlanma konusuna zaman ve miktar sınırı getirilmesi tartışıldı.

Personel alımına sınırlandırma getirilmesine rağmen iştirak şirketleri üzerinden alımların sürdürüldüğü belirtildi ve şu öneriler dile getirildi:

-Belediye başkanları görevleri sırasında edindikleri mal varlıklarını açıklamalı.

-Aylık ihale, sözleşme bilgi ve sayıları her ay kamuoyunu duyurulmalı.

-Belediye başkanlarının akrabalarını göreve getirilmesi yasaklanmalı.

-Belediyelerin SGK borçlarını düzenli ödemesi sağlanmalı, birikmesine müsaade edilmemeli. Her şey şeffaf olmalı.