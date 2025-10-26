Zirai don, kuraklık ile birlikte zor bir dönemden geçen, ürünü tarlada kalan çiftçiye destek yerine yük geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı iktidarın tarımdaki krizi derinleştiren politikalarına bir yenisi daha eklendi. Karar ile tarımsal üretime yönelik Hazine destekli yatırım ve işletme finansmanı kullandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi. Böylece üreticinin finansman yükü katlandı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, bu kararla çiftçinin 28 farklı alanda daha yüksek faizle borçlanacağı, üreticinin krediye ulaşmasının daha da zor olacağını belirtti. Vergi borcu ve SGK prim borcu olanın kredi alamayacağını aktaran Avşar, “Yatırım ve işletme kredilerinde planlı üretim, sözleşmeli üretim, kadın çiftçi, genç çiftçi gibi kriterlerin sağlanması durumunda yüzde 100’e kadar faiz indirimi uygulanıyordu. Yapılan değişiklikle faiz indirimi de düşürüldü” diye konuştu.

‘ÜRETİCİYİ ZORLAYACAK’

Avşar, “İklim değişikliği, zirai don, gibi şoklarla kırılgan olan çiftçimiz ayakta kalamayacak ve üretimden çekilecek” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de kararın ayakta kalmakta zorlanan tarımsal üretimi daha da köşeye sıkıştıracağını vurguladı.

Adem, yeni modelde mazot-gübre desteği yerine ‘temel destek’ adı altında tutarsız ve düşük düzeyde bir ödeme sistemi getirildiğini belirtti. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kredi limitleri yine artırılmadı. Çiftçi kredi alım koşullarını yerine getirilince sıfır faizli kredi alıyordu. Kararla krediye sıfır faiz değil, yüzde 50 faiz ödeyecek. Bu da üreticileri çok zorlayacak” dedi.

‘Destek verin, köstek olmayın’

Tarımda zorunlu girdiler her yıl artarken, çok sayıda üreticinin borçlanmadan üretim yapamaz hale geldiğini vurgulayan CHP’li Erhan Adem, “İktidarı uyarıyoruz” dedi ve “Çiftçiye destek verin. Köstek olmayın. Yerli üreticiye alan açın. Bu ülkenin toprağı, üreticisi ve çiftçisi, ithalatın değil, ülkemizin geleceğinin kaynağı” ifadelerini kullandı. Adem, “Bu kararnameyle birlikte üreticinin sahip olması gereken haklar ya elinden alınmış ya da kullanılamaz hale getirildi” değerlendirmesini yaptı.