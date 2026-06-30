AKP'nin Sapanca'da gerçekleştirdiği iki günlük istişare kampında hayat pahalılığı, enflasyon, emekli gelirleri ve finansmana erişim gibi ekonomik başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantılarda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümetin önümüzdeki döneme ilişkin ekonomi politikaları ve sosyal destek planlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

GETAD SİSTEMİ NEDİR?

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri, emekliler ve düşük gelirli haneler için uzun süredir hazırlıkları devam eden Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) sistemi oldu.

BirGün'de yer alan habere göre, bütçe çalışmaları devam eden düzenlemenin ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmesi hedefleniyor. Yeni modelin yürürlüğe girmesi halinde sosyal destek mekanizmasında önemli bir değişikliğe gidilmesi öngörülüyor.

Mevcut uygulamada en düşük emekli aylıklarına belirli dönemlerde yapılan genel artışlar yerine, ekonomik desteğin doğrudan ihtiyaç sahibi hanelere yönlendirilmesi planlanıyor.

DESTEK HANE GELİRİNE GÖRE BELİRLENECEK

Hazırlanan sistemde esas kriter, hanedeki kişi başına düşen gelir olacak. Örneğin kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında kaldığı hanelere, belirlenen seviyeye ulaşacak şekilde gelir desteği verilmesi öngörülüyor.

Böylece sosyal yardımların, bireysel maaş yerine hane bazlı gelir düzeyi dikkate alınarak şekillendirilmesi amaçlanıyor.

ŞİMŞEK ÜÇ ÖNCELİKLİ ALANI SIRALADI

Kampta milletvekillerinin ekonomiyle ilgili eleştiri ve taleplerini dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümetin çözüm stratejisinin üç temel başlık üzerine kurulduğunu ifade etti.

Şimşek'e göre ilk adım, artan kira ve konut fiyatlarına karşı sosyal konut projelerinin hızlandırılması olacak. İkinci başlıkta, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak adımlarla üretimin ve istihdamın korunması hedefleniyor.

Üçüncü başlıkta ise emekliler ile dar gelirli vatandaşların alım gücünü desteklemek amacıyla GETAD sistemiyle hane gelirinin güvence altına alınmasının planlandığı belirtildi.