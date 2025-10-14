Elazığ’da basın camiasını sarsan bir saldırı yaşandı. Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı, aynı zamanda Günışığı Gazetesi’nin imtiyaz sahibi olan gazeteci Nafiz Koca, öğlen saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Ayağından vurularak hastaneye kaldırılan Koca’nın hayati tehlikesi bulunmazken, olayın arka planı ve saldırganın kimliği henüz netleşmedi. Koca'nın son aylarda iktidarı sert şekilde eleştirmesi, saldırının basın özgürlüğü açısından endişe verici olduğu yorumlarına neden oldu.

GAZETE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Olay, Elazığ merkez Rızaiye Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca, gazete önünde bulunan çardakta oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan Koca, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Hastanede tedavi altına alınan Nafiz Koca’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganın kimliğini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.