İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik operasyon sonrası tutuklanmış ve 81 ilde protesto ve gösteriler düzenlenmişti.

10 günü aşkın süredir devam eden gündemi değiştirmek isteyen iktidarın Ramazan Bayramı sonrası yürüteceği strateji de belli oldu.

GÜNDEM 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' OLACAK

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; 'Terörsüz Türkiye’ sürecinin bayram sonrasında yeniden hızlanacağı belirtiliyor.

ERDOĞAN İMRALI HEYETİ İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nisan ayının ikinci haftasında DEM Parti’nin İmralı heyeti ile görüşmesi bekleniyor. Yine bayram sonrasında İmralı’ya yeni bir ziyaret de gündeme gelecek.

Yapılan değerlendirmelerde “Öcalan, ‘silah bırakın’ dediyse, bırakacaklardır. O nedenle işi yokuşa sürmenin hiçbir anlamı yok. Tek gündem terör örgütünün silah bırakması ve kendisini feshetmesidir. Bunun dışında şart sayılabilecek, ön adım sayılabilecek herhangi bir şey kesinlikle yok. Örgüt de buradan bir şey çıkmayacağını biliyor. Çünkü asla bir pazarlığa girilmeyeceği DEM’lilere de İmralı’ya da söylendi. Bu nedenle kongre her an toplanabilir” görüşü dile getirildi.

BAHÇELİ'NİN MALAZGİRT ÇAĞRISI

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin PKK’nın fesih kongresinin Malazgirt’te toplanması önerisinin gerçekleşme ihtimali ise zayıf görünüyor. Siyaset kulislerinde, kongre için Süleymaniye ve Erbil seçeneklerinin hâlen ön planda olduğu belirtiliyor. AKP kaynakları “Gelinen noktada, artık gecikme olmamalı. Çünkü devlet de, siyaset kurumları da her gecikmenin, sürecin zehirlenmesi anlamına geldiğini biliyor. Aynı zamanda DEM Parti de acele edilmesini istiyor. Burada artık top Kandil’de” görüşünü dile getirdi.

ERDOĞAN BAYRAM MESAJINDA YER VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında, 'Terörsüz Türkiye' gündemine ilişkin açıklamalar yer alırken; Erdoğan şunları kaydetti:

“Terörsüz Türkiye” hedefimiz doğrultusunda başlattığımız çalışmaları, yol haritamıza uygun şekilde sürdürüyoruz. Devletimiz, çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız, fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz. Daha fazla oyalanılmadan, örgütün kendini feshetmesini ve silahlarını tamamen bırakmasını bekliyoruz. Küresel, bölgesel ve iç dinamiklerimiz bize, böyle bir sürecin başarıyla neticelenmesine, hiç olmadığı kadar uygun bir zemin sunmaktadır. Bunu hep birlikte başardığımızda, ülkemizi 40 yıllık kanlı ve zorlu bir musibetten, inşallah tamamen kurtarmış olacağız."