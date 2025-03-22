Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan 2025 Pazar günü CHP'nin olağanüstü kurultaya gideceğini açıkladı.

Özel, "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonra olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ilan ediyoruz" dedi.

Kurultay tarihi olarak 6 Nisan'ı işaret eden Özel, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurduklarını bildirdi. 31 Mart’ta delege listesinin asılacağını belirtti.

MHP'Lİ YILDIZ'DAN KAYYUM SENARYOSU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından CHP'ye yönelik paylaşımda bulundu...

Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

-CHP’nin 4-5 kasım 2024 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa, ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyum atanmasının şartları oluşursa; iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir.

-Bu husus genel başkan seçimini de etkileyeceğinden, yani genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir.