Memur emeklisi 26 aydır seyyanen zam yolu gözlüyor. Memur emeklilerinin yaptığı hesaba göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde vadettiği 8 bin 77 liralık seyyanen zam nedeniyle her bir emeklinin 340 bin 423’er lira alacağı oluştu. Memurlarla birlikte memur emeklisine de seyyanen zam yapılmış olsaydı 8 bin 77 liralık zam katsayı artışlarıyla bugün 18 bin 540 liraya çıkacak ve tüm memur emeklilerinin aylığında bu tutarda artış olacaktı. Böylece en düşük memur emeklisinin aylığı bugün 22 bin 670 lira yerine 41 bin 157 liraya çıkacak, bu aylık 2026 başında 49 bin 232 lira olacaktı. Memur emeklisine bu zam yapılsa, açlık savaşı veren 13 milyonu aşkın işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi için de bir umut ışığı doğacaktı.

MAAŞ UÇURUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023’de yapılan genel seçim öncesi, “En düşük memur maaşını 22 bin lira seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Milletimize hayırlı olsun” açıklaması yaptı. Erdoğan ve AKP seçimi kazandı, Temmuz 2023’te 8 bin 77 liralık seyyanen zamla birlikte en düşük memurun maaşını 22 bin liraya çıkardı.

Erdoğan sözünü tutsaydı en düşük memur emeklisinin aylığı 41 bin 157 lira olacaktı

Ancak tüm memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam memur emeklisine yansıtılmadı. Bu yüzden memurla emeklisi arasında büyük bir maaş uçurumu oluştu. Seyyanen zammın emeklileri kapsamadığı, yayımlanan 375 sayılı KHK’nın Ek 40’ıncı maddesiyle hükme bağlandı. Memur emeklileri, Cumhurbaşkanı’nın verdiği sözün devleti bağladığını, bu hakkın seçim sonrası KHK ile geri alınamayacağını belirterek 18 bin 540’ar liranın tüm maaşlara yansıtılmasını talep ettiler.

Seyyanen zam davalık oldu

Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz de dahil olmak üzere çok sayıda memur emeklisi, seyyanen zammı alabilmek için mahkemelere dava açtı. Konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceği belirtiliyor. Mahkemeler emekliyi haklı bulursa her bir emekliye bugün itibariyle her ay 18 bin 540’ar lira ödenecek. Bu zam, Ocak 2026’da 21 bin 755’er liraya çıkacak. Mahkemelerin geriye dönük borç çıkarması halinde ise her bir emeklinin cebine 340 bin 423’er lira girecek, SGK’nın kasasında da 26 aylık borç için 864 milyar lira para çıkacak.