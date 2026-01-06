İktidar partisi yarın iki milletvekilini daha bünyesine katacak. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile DEVA Partisi’nden ayrılan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu’ya rozet takacak.

İrfan Karatutlu

Meclis kulislerinde muhalefetten AKP’ye geçmek isteyen 4 milletvekilinin daha olduğu konuşuluyor. AKP transferler ve DEM desteği ile 400 oyu bulup anayasa değişikliğini referanduma gitmeden TBMM’de yapmayı amaçlıyor.

Hasan Ufuk Çakır

KRİTİK ORANLAR

Meclis’te halen Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP’nin 272, MHP’nin 47, HÜDA PAR’ın 4 ve DSP’nin de 1 olmak üzere 324 sandalyesi var. DEM Parti’nin 56 üyesi ile bu sayı 380’e yükseliyor ve iki transfer ile 18 eksik kalıyor. AKP yeni transferler ile diğer partilerden toplam 12 milletvekili almış olacak. TBMM’de 11 de bağımsız vekil var. Anayasa değişikliği için referandumlu 360, referandumsuz 400 oy gerekiyor.