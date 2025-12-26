Türkiye, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele hedeflerine destek olmak amacıyla 2026 yılında akaryakıt başta olmak üzere bazı temel mal ve hizmetlerde ılımlı vergi artışları yapmayı değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklara göre, planlanan artışlar gelecek yıl için belirlenen enflasyon hedefiyle uyumlu olacak.

VERGİ ARTIŞLARI HEDEF ENFLASYONA GÖRE YAPILACAK

Bloomberg'den Beril Akman ve Fırat Kozok'un ekonomi yönetimine yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, akaryakıt üzerindeki vergiler ile kamu tarafından düzenlenen fiyatlarda yapılacak artışlar, para otoritesinin 2026 yılı enflasyon hedefi esas alınarak belirlenecek. Görüşmelerin gizli yürütülmesi nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, bu adımın enflasyonun kontrol altına alınmasına katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

AKARYAKITTA ARTIŞ DAHA SINIRLI OLACAK

Yılın ilk haftalarında açıklanması beklenen yarı yıllık vergi düzenlemeleri, benzin ve motorin üzerindeki vergilerin mevcut yasa ve düzenlemelerin işaret ettiğinden daha ılımlı bir hızda artırılacağını gösterecek. Bu yaklaşım, hükümetin 2026 sonu için Merkez Bankası’nın yüzde 16 olan enflasyon hedefini destekleme kararlılığını ortaya koyuyor. Enflasyon, geçen ay itibarıyla yüzde 31 seviyesindeydi.

Akaryakıt fiyatları, tüketici enflasyonu üzerindeki geniş etkisi nedeniyle piyasalar tarafından yakından izleniyor.

ÖTV’DE MEVCUT UYGULAMA

Mevcut uygulamada benzin ve motorin üzerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yılda iki kez artırılıyor ve artış oranı, önceki altı ayda gerçekleşen kümülatif üretici fiyat enflasyonuna göre belirleniyor. 2025’in başında yapılan artış da fiyat baskılarını sınırlamak amacıyla bu formülün işaret ettiğinden bir miktar daha düşük tutulmuştu.

YÖNETİLEN FİYATLAR DA KAPSAMDA

Yeni yıl düzenlemeleri, devlet ve düzenleyici kurumlar tarafından doğrudan belirlenen ya da yönlendirilen “yönetilen fiyatları” da kapsayacak. Bu grupta tütün ürünleri, alkollü içecekler ve enerji fiyatları yer alıyor.

ŞİMŞEK: ARTIŞLAR HEDEF ENFLASYONA GÖRE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen ay yaptığı açıklamada bazı vergi ve harçlardaki artışların, üretici fiyat enflasyonuyla uyumlu olan yüzde 25,5’lik yeniden değerleme oranı yerine hedeflenen enflasyona göre belirleneceğini söylemişti.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ

Tüketici enflasyonunun yılı yaklaşık yüzde 30 seviyesinde kapatması bekleniyor. Bu oran, Merkez Bankası hedefinin 6 puan üzerinde. Bloomberg’in derlediği tahminlere göre analistler, enflasyonun önümüzdeki 12 ayda yüzde 25’in biraz üzerine gerilemesini öngörüyor.