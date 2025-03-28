Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi rakibini egale etme hamlesi olarak da yorumlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyonlara tepkiler sürüyor. HAZİNE’nin iç ve dış borçlanma operasyonlarını 2005-2012 döneminde 7 yıl yöneten Kamu Finansmanı eski Genel Müdürü Dr. Coşkun Cangöz, İmamoğlu operasyonunun Hazinenin borçlanma yükünü artıracağı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı program için de ‘yol ayrımı’ olabileceği uyarısında bulundu. TEPAV Maliye ve Para Politikası Araştırma Merkezi Direktörü Coşkun Cangöz, Hazine’nin bu ay 195 milyar liralık iç borçlanma ihalelerini İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından bir gün önce tamamladığını, bu sayede yükselen faizlerin mart borçlanmalarına yansımadığını söyledi.

BORÇLANAMADI

Cangöz, “Ancak, dış borçlanma açısından Hazine’nin aynı ölçüde rahat olduğunu söylemek zor. Martta 149.3 milyar TL dış borç ödemesi bulunan Hazine bu dönemde uluslararası piyasalardan borçlanma yapamadı. İç piyasada yaşanan türbülans ve yabancı yatırımcının çıkışı, bunun yanı sıra kredi temerrüt takası (CDS) oranlarının 250 bazpuan seviyesinden 300 baz puanın üzerine çıkması Hazine’nin olası bir Eurobond ihracının önüne geçmiş oldu” dedi. Cangöz, iç borcun yüzde 55’inin dövize duyarlı, yüzde 32’sinin de faiz ve enflasyona duyarlı olduğunu, dolayısıyla faizdeki artışın hem yeni borçlanmalardan kaynaklanan maliyetin hem de mevcut borçlardan gelen faiz yükünün artacağına işaret ettiğini söyledi.