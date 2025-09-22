Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan bir dizi kararla birlikte ithal otomotivlerin vergilerinde de değişiklikler oldu. İşte Türkiye'de TOGG T10F ile neredeyse aynı rakama gelen Tesla Model S'nin yeni fiyatı...

TESLA MODEL S’NİN VERGİ HESAPLAMASI

Aydoğmuş’un hesaplamalarına göre Amerika’da üretilen Tesla Model S’in vergisiz fiyatı 1 milyon 254 bin 901 TL. Araç, önceki uygulamada yüzde 70 (%10 + % 60) oranında gümrük vergisine tabiydi. Bu durumda gümrük vergisi, ÖTV ve KDV dahil toplam ithal fiyat 3 milyon 199 bin 997 TL’ye ulaşıyordu.

Yeni düzenlemeyle ABD’den ithal edilen elektrikli araçların vergisi yüzde 40’a (%10 + %30) düşürüldü. Bu güncelleme sonrası Tesla Model S’in gümrük vergisi, ÖTV ve KDV dahil fiyatı 2 milyon 635 bin 292 TL’ye geriledi. Böylece fiyat avantajı 564 bin 705 TL oldu.

Tesla Model Y Almanya’da üretildiği için ve Türkiye’nin AB ülkeleriyle gümrük birliği anlaşması olduğu için bu vergi kapsamında bulunmuyor.

TOGG T10F İLE KIYASLAMA

Tesla Model S’in Türkiye’de benzer segmentteki rakibi olarak TOGG T10F - V2 RWD Uzun Menzilli model öne çıkıyor. Araç, 2 milyon 363 bin TL’den satışa sunuluyor. Ancak kış paketi, akıllı destek, deri koltuk, panoramik cam, ses sistemi ve tavan aynaları gibi ek opsiyonlarla fiyat 2 milyon 623 bin TL’ye yükseliyor.

Bu durumda yeni vergi düzenlemesiyle birlikte Tesla Model S’in ithal fiyatı ile TOGG T10F’in opsiyonlu fiyatı neredeyse aynı seviyeye geldi.







Araç Vergisiz Fiyat (TL) Gümrük Vergisi ÖTV (TL) KDV (TL) İthal Fiyat (TL) Not Tesla Model S (Eski Düzenleme) 1.254.901 %10 + %60 = 878.430,70 533.333 533.333 3.199.997,55 ABD’den ithalat – önceki vergi oranı Tesla Model S (Yeni Düzenleme) 1.254.901 %10 + %30 = 501.960,40 439.215,35 439.215,35 2.635.292,10 ABD’den ithalat – güncel vergi oranı Vergi Kaynaklı Avantaj – – – – 564.705,45 Yeni düzenleme sonrası fiyat düşüşü TOGG T10F - V2 RWD Uzun Menzilli – – – – 2.623.000 Türkiye fiyatı (opsiyonlarla birlikte)







ABD VE ÇİN ARAÇLARINDA YENİ DÖNEM

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte ABD’den ithal edilen araçlara uygulanan yüzde 60’lık ek vergi kaldırıldı. Eski sistemde ABD’de %10 + % 60 = % 70’lik bir vergi söz konusuydu. Yeni sistemde:

Hibrit Araçlar: %10 + %25 = %35

İçten Yanmalı: %10 + %25 = %35

Elektrikli Araçlar: %10 + %30 = %40

olarak belirlendi.

Çin’den daha önce ithal edilen hibrit araçlarda yüzde 50, içten yanmalı motorlarda yüzde 60 ve elektriklilerde yüzde 50 olan toplam gümrük vergisi oranı, Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla düşürüldü. Yeni düzenlemeye göre iki ay sonra yürürlüğe girecek uygulamada hibrit ve içten yanmalı araçlar için toplam vergi oranı yüzde 35’e, elektrikli araçlar için ise yüzde 40’a çekilecek.

Hibrit Araçlar: %10 + %25 = %35

İçten Yanmalı: %10 + %25 = %35

Elektrikli Araçlar: %10 + %30 = %40

Aydoğmuş, bu karar sonrası “Amerika ve Çin’den gelen araçların vergisi eşitlendi” dedi. Ancak Çin’den ithal elektrikli araçlarda farklı bir engelin olduğunu vurguladı:

“Türkiye’ye elektrikli araç getirmek için 20 servis istasyonu açma şartı var. Skywell bu koşulu yerine getirmiş olmasına rağmen ithalat yapamıyor. Dolayısıyla Çin’e yönelik örtülü bir ambargo söz konusu. Buna karşın BYD, yatırım teşvik kapsamına alındığı için vergilerden muaf durumda.”

Yeni vergi düzenlemesi, Tesla Model S gibi ABD’den ithal edilen araçların fiyatını ciddi oranda düşürürken, Çinli markalar üzerindeki örtülü ambargo devam ediyor. Öte yandan TOGG’un fiyat politikasıyla Tesla’ya yakın bir seviyede konumlanması, yerli üretimi korumaktansa otomotiv piyasasında rekabeti daha çok artıracağa benziyor.