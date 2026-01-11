Köylülerin TBMM’ye gelip dertlerini anlatmalarına rağmen maden talanına izin veren yasayı çıkaran iktidar, ‘acele kamulaştırma’ adı altında köylülerin elindeki arsa ve arazileri de maden şirketlerine vermek için düğmeye bastı.

Bu amaçla ilk iş olarak Limak ve IC İçtaş’a ait Muğla Milas’taki Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Şirketi’nin (YK Enerji) kömür çıkarması için 679 farklı parselde acele kamulaştırma kararı alındı. Nihat Özdemir ile İbrahim Çeçen’in ortak işlettiği maden şirketine tahsis edilen devasa alanın içerisinde 7 köy ve bu köylerde yaşayan binlerce köylünün evi, ahırı, samanlığı, bağı, bahçesi, tarlası, zeytinlikleri, okul ve mezarlıkları yer alıyor.

SEÇİM ERTELEMESİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan ‘Acele kamulaştırma’ kararı Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy, Çakıralan, Bağdamları, Çamköy, Kayaderesi, Karacağaç ve Karacahisar köylerindeki 679 parsel alanı kapsıyor.

Kamulaştırılacak alan, YK Enerji şirketinin devasa kömür sahasının dört bir yanındaki genişleme bölgesinde yer alıyor.

İktidar 12 Mart 2024’te Limak ve IC Holding için 3 köye ait 190 parsel alanda acele kamulaştırma kararı almış, ancak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin hemen öncesinde çıkarılan bu kararın, oy kaybına neden olacağı anlaşılınca iptal edilmişti.

Seçimde AKP Muğla Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın, “Cumhurbaşkanımız nezdinde girişimde bulundum, kararın gözden geçirilmesini talep ettim. Evet enerjiye ihtiyacımız var ama tarım ve turizm de çok değerli” demişti.

Talana açılan 7 köyün sakinleri iptal davası açmak için avukatlarıyla çalışmaya başladı.

GERÇEK ÜSTÜN KAMU YARARI BİZİZ

Kamulaştırma kararı şimdilik 7 köyün arazisi için alındı. Ancak yöre halkı önümüzdeki dönemde hem Yeniköy, Kemerköy santralleri, hem de Yatağan santralinin kömür ihtiyacı için daha fazla köy arazisinin kamulaştırılıp maden çölüne dönüştürüleceğini savunuyor. Karara tepki gösteren vatandaşlar “Kamulaştırma kamu yararına yapılır. Burada kamu yararı zeytin, zeytinyağı, bal ve halkın geçimidir. Yaşam ve üretim alanlarımızı alıp 2 şirkete veriyorlar” dediler.