Mahkeme kararıyla yönetimine kayyum olarak Gürsel Tekin'in atandığı Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in özel çalışma ofisi olması kararlaştırıldı.

Yeni il binası Bahçelievler İlçe Başkanlığı olurken İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirim yapıldı belirtildi.

Ancak ortaya atılan iddialara göre, CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın adresini günlük olarak değiştirmeyi planlıyor.

İlgili iddiaları Sözcü TV Ana Haber'de aktaran Can Coşkun, bu değişikliğin gerekçesi olarak "haşere ilaçlaması" ve "tadilat" gösterildiği iddiasının olduğunu söyledi.

İl Başkanlığı binasının Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na taşındığını anımsatan Coşkun, şu ayrıntıları aktardı:

"Şu anda Özgür Özel’in çalışma ofisinde bulunuyor Gürsel Tekin. Ama orası artık il başkanlığı değil. İl başkanlığı, Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nın çatı katında.

Eğer Gürsel Tekin, Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na giderse ertesi gün deniyor ki, belki il başkanlığı Beşiktaş İlçe Başkanlığı’na taşınacak. Beşiktaş İlçe Başkanlığı’na gittiğinde Gürsel Tekin belki bu kez Kadıköy İlçe Başkanlığı’nı adres gösterecek.

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak sırayla ilçe başkanlıklarını ilaçlamaya başladık; bu yüzden mecburen sağa sola taşınıyoruz. İlçe başkanlıklarımızı kullanmak zorundayız. Mağduruz” gerekçesiyle Yargıtay'a ve Valiliğe yeni bildirimler yapılabileceği iddia ediliyor."