Olay, 7 Şubat'ta Saruhanlı ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir üzüm işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre; yüzleri maskeli 5 kişi, gece saatlerinde tel örgüyü keserek fabrikaya girdi. Yangın merdiveninden çatıya çıkan şüpheliler, buradan idari binaya ulaştı.

Burada bulunan 2 adet çelik kasayı demir kesme makinesiyle açan şüpheliler, içindeki para, altın ve dövizi alarak kaçtı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı uyumluluğunda çalışmalarını başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüphelilerin İstanbul'dan Manisa'ya geldikleri ve hırsızlığın ardından tekrar İstanbul'a döndükleri belirlendi. Polis ekipleri İstanbul ve Yalova'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda ET (43), KT (42), VT (33), AT (41), ZY (53), UK (22), FK (34) ve MYK'yi (35) yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet telsizi ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA

Şüphelilerin sorgusunda Manisa'nın Akhisar ilçesi ile Balıkesir'in Bandırma, Bursa'nın Orhangazi ve Bilecik'in Söğüt ilçelerinde de benzer kasa ücretlerine karıştıkları tespit edildi. Böylece 5 çalıştırma işlemi daha aydınlatıldı. Manisa'ya taşınan 8 şüpheli, emniyetteki operasyonların ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.