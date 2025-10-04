28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katılımıyla Ayasofya’da düzenlenen bir törende cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuyarak “zalim ve kafir” gibi sözler sarf eden Mustafa Demirkan, geçtiğimiz günlerde Eskişehir’e gitti ve kentin tanınan isimleriyle bir restoranda yemek yedi.

“İZAHA MUHTAÇ BİR DURUM”

Mustafa Demirkan’ın katıldığı yemekte Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın’ın da yer alması tepkilere yol açtı.

"AKP İl Başkanı da, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü de, AKP’nin bürokratları da Atatürk düşmanlarını, Atatürk’e hakaret edenleri çok seviyor ve onlara çok önem veriyorlar” diyen CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, “Mustafa Kemal Atatürk’le hesaplaşmanın, onun manevi hatırasına hakaret etmenin hiç kimseye bir yararı olmaz. Bir ülkenin kurucu liderine düşmanlık eden, hakaretlerde bulunan bir şahısla bu denli ilişkiler kurulması ve ülkenin yönetiminde görev alan isimlerce ağırlanması büyük bir çelişkidir. Kurucu liderimize hakaret eden bir şahsın devletin önemli bir bürokratı olan Milli Eğitim Müdürü ve il başkanı tarafından sıcak bir şekilde karşılanması izaha muhtaç bir durumdur. Atatürk’e kim dil uzatıyorsa, kim hakaret ediyorsa AKP’nin yöneticileri ve bürokratları tarafından bağırlarına basılmaktadır” ifadelerini kullandı.

(Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın)

“BU İŞİN GRİSİ YOKTUR”

Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir ise, “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bağımsızlığı ve hürriyeti için her şeyini feda etmiş ebedi Başkomutanımızdır. Ve bu denklemde zaman zaman bu tip profiller karşımıza çıkmaktadır. Bizi ilgilendiren kısım, Milli Eğitim Müdürümüzün ve sendika başkanının yaklaşımlarıdır. Buradan Zafer Partisi olarak sesleniyoruz. Hükümet tarafından emekliliği bahane edilerek soruşturma açılmayan, daha sonra çeşitli sıfatlar verilen bu vatandaş milli değerlere açıkça hakaret ederken, onların yanında olup olmadıklarını açıkça Türk kamuoyuyla paylaşsınlar. Bu işin grisi yoktur. Bu iş ya beyazdır ya siyahtır. Ya Atatürk’ü seven bir vatanseversinizdir ya da Atatürk’e her türlü hakareti kendinde hak gören ve bizim tabirimizle vatana ihanet potansiyeli taşıyan bir şahsınızdır” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“LAİK EĞİTİMDEN SAPMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avcı yaşanan durumu sert sözlerine eleştirdi.

Avcı, “Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü, bu fotoğrafla ortaya çıkan tavrının bedelini taşımak zorundadır. Cumhuriyetin eğitim sistemine gölge düşüren bu davranış karşısında, istifa ederek kamu vicdanını rahatlatmaya davet ediyoruz. Bizler, Atatürk’ün izinden giden yurttaşlar olarak, laik ve bilimsel eğitimden en küçük bir sapmaya dahi izin vermeyeceğiz. Milletimizin vicdanında ve hukuk önünde bu tür girişimlerin karşılıksız kalmayacağını özellikle vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.