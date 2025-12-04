Nüfus, ekonomik büyüklük, sanayi kapasitesi, ulaşım ağları, coğrafi konum ve bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanan listede önemli değişiklikler yapıldı. “Konuşan Haritalar” tarafından güncellenen son değerlendirmeye göre listeye 5 yeni ilçe daha eklendi ve il olma potansiyeli taşıyan ilçe sayısı yükseldi.

İL OLMA POTANSİYELİ YÜKSEK İLÇELER

Uzmanlar, Türkiye’nin bazı bölgelerinde artan nüfus ve genişleyen şehirleşmenin, mevcut illerin yükünü artırdığını ve yeni idari yapılanmalara ihtiyaç doğurduğunu ifade ediyor. Özellikle sanayileşme, liman ticareti, turizm ve stratejik konum gibi kriterler, aday ilçelerin belirlenmesinde etkili oldu. Yapılan çalışma, hem Marmara hem Ege hem de Akdeniz kuşağında yoğunlaşan güçlü adaylara işaret ediyor.

Aday ilçelerin yer aldığı listede İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi yüksek nüfus barındıran şehirlerin öne çıkması dikkat çekiyor. Bazı ilçeler uzun süredir tartışılan “il olma potansiyeli” ile bilinirken, bazıları hızlı büyüme ve artan ekonomik etkileriyle listeye bu yıl girmeyi başardı.

İŞTE İL OLMA POTANSİYELİ EN YÜKSEK İLÇELER

LÜLEBURGAZ

ÇERKEZKÖY

SİLİVRİ

ÇORLU

TUZLA

KAPAKLI

GEBZE

ÇAYIROVA

DARICA

EREĞLİ

BANDIRMA

MUSTAFAKEMALPAŞA

İNEGÖL

TAVŞANLI

EDREMİT

BERGAMA

SOMA

ALİAĞA

AKHİSAR

SALİHLİ

TORBALIÖDEMİŞ

ÖDEMİŞ

NAZİLLİALAŞEHİR

SÖKE

KUŞADASI

MİLAS

BODRUM

FETHİYE

SERİK

MANAVGAT

ALANYA

POLATLI

EREĞLİ

ERDEMLİ

SİLİFKE

CEYHAN

İSKENDERUN

VİRANŞEHİR

MİDYAT

SİLOPİ

ERCİŞ

DOĞUBAYAZIT