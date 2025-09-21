Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’nin personel alımlarında yapılan “şaibe” tepki topladı. İl Özel İdare’nin mimar alımı için mülakata giren adaylar kura çekimi için hak kazanmıştı. 15 Eylül tarihinde yayımlanan listede 9 aday yer aldı. Ancak 18 Eylül akşamı yani kura çekimine 24 saatten az bir süre kala liste güncellendi. Güncellenen listede AKP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Ak’ın kızı Mine Ak Çoban ismi yer aldı. Kura çekiminin ardından Mine Ak Çoban asil listede yer aldı.

AKP’Lİ VEKİL ADAYI DA LİSTEDE YER ALDI

2 kişinin işe alınacağı büro işçisi kadrosunda da önemli bir detay yer aldı. 2018 yılında AKP’den Afyonkarahisar Milletvekili adayı olan İbrahim Ünlüer'in isminin de asil listede yer aldığı öne sürüldü. Ünlüer, Milletvekili Adayı olduğu dönemde 20 yaşında olması nedeniyle "en genç milletvekili adayı" olarak kamuoyuna tanıtılmıştı.

MÜLAKATTA ELENEN KİŞİYİ DE LİSTEYE EKLEMİŞLER

Öte yandan CHP Afyonkarahisar İi Başkanı Faruk Duha Erhan, İl Özel İdaresi Personel A.Ş.'nin kepçe operatörü alımında usulsüzlük yapıldığını ileri sürdü. Erhan İl Özel İdaresi Personel A.Ş.'nin kepçe operatörü alımında kura çekiminden sadece bir gün önce, mülakatta elenen bir kişinin isminin usulsüz bir şekilde listeye eklendiğini ve bu kişinin işe girmeye hak kazandığını söyledi.

Erhan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“İl Özel İdaresi Personel A.Ş.'nin kepçe operatörü ilanına Çay ilçesinden başvurular alınmıştır. Vatandaşlarımızdan bazıları mülakata çağrılmış, 15 Eylül 2025 tarihinde yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olan iki kişi noter huzurunda kura çekimine katılmaya hak kazanmıştır. Ancak ne tesadüftür ki, noter huzurunda yapılacak kura çekiminden sadece bir gün önce, yani 18 Eylül 2025 günü saat 21.30'da, mülakatta elenmiş bir kişinin ismi listeye usulsüz şekilde eklenmiştir ve yine büyük bir tesadüf eseri işe girmeye hak kazanan kişi listeye sonradan eklenen kişi olarak ilan edilmiştir.”

“BAŞKA İLÇELERDE DE BENZER DURUMLAR YAŞANDI MI?”

Başka ilçelerde de benzeri durumların yaşanıp yaşanmadığını soran Adem, “Dinar ve diğer ilçelerde de personel alımı için yapılan mülakatlarda ve noter huzurunda çekilen kuralarda benzer durumlar yaşandı mı? Diğer ilçelerde de mülakat sonucuna uyulmaksızın listeye sonradan eklenenler oldu mu? Adaylar gerçekten noter huzurunda çekilen bir kurayla mı belirlendi, yoksa bu kurumlarda çalışmak için aranan tek şart bir siyasi partiye dahil olmak mı?" dedi.

“VATANDAŞIMIZIN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYECEĞİZ”

Erhan, CHP olarak adaletin ve liyakatin sağlanması için mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Nerede mağdur bir vatandaşımız varsa onun sesi olacağız. Hiçbir vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Bu ve buna benzer konuların her zaman takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.