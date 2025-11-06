Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk, oturduğu villaya klima, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi ve su sebili olmak üzere beş parça elektronik eşya almıştı. Ürünlerin faturasının ise Devlet Malzeme Ofisinin tedarikçi firması SRV Elektronik Medikal ve Bilgisayar Pazarlama tarafından karşılandığı ileri sürüldü. Kamu kurumlarının ihtiyacını DMO üzerinden karşılayan SRV Medikal firması ise iddiaları doğrulamadı.

Firma, toplu sipariş dışında perakende ürün satışı yaptıklarını belirterek Asiltürk’ün kendilerine ürünlerin ödemesini yaptığını açıkladı.