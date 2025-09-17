İlaç şirketleri, Trump yönetiminin potansiyel gümrük vergileri tehditleri ve küresel tedarik zincirlerini güçlendirme hedefiyle ABD'deki üretim ve araştırma-geliştirme kapasitelerine önemli yatırımlar yapma taahhüdünde bulunuyor. Bu yıl itibarıyla, sektör genelinde 350 milyar doları aşan yatırım sözü verildiği belirtiliyor.

Bu büyük taahhütlerin öncülüğünü yapan firmalar arasında GSK ve Eli Lilly yer alıyor. İngiliz ilaç devi GSK, önümüzdeki beş yıl içinde ABD'deki araştırma ve geliştirme ile tedarik zinciri altyapısına 30 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu; bu kapsamda Philadelphia dışında yeni bir fabrika inşa edilecek ve mevcut beş ABD tesisinde teknoloji yükseltmeleri yapılacak. Eli Lilly ise Virginia'nın batısında, monoklonal antikorlar ve biyokonjugatlar gibi karmaşık ilaçları üretecek 5 milyar dolarlık yeni bir üretim tesisi kuracağını açıkladı.

Bu yatırımlar, Johnson & Johnson'ın önümüzdeki dört yıl için 55 milyar dolarlık ve AstraZeneca'nın 2030'a kadar 50 milyar dolarlık benzer taahhütleriyle birlikte, ilaç sektöründeki genel eğilimi yansıtıyor. Şirketler, ilaçların tarihsel olarak gümrük vergilerinden muaf tutulduğunu belirterek, Trump yönetiminin potansiyel ek tarifelerine karşı lobi faaliyetlerini sürdürüyor. Yatırımların hem olası tarifelerin maliyetlerini en aza indirme hem de Kovid-19 pandemisi sırasında yaşanan aksaklıkların ardından yerel tedarik zincirlerini güçlendirme amacını taşıdığı ifade ediliyor. Analistler, üretimi ABD'ye taşıyan büyük ilaç firmalarının kârlarındaki potansiyel düşüşü daha sınırlı tutabileceğini öngörüyor.