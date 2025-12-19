Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin kararda yapılan değişiklikle, ilaç fiyatlarında baz alınan euro kuru yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren düzenleme, hem üretici firmaları hem de tüketicileri yakından ilgilendiriyor. Yeni uygulamayla birlikte ilaç fiyat hesaplamalarında önemli bir artış yaşanması bekleniyor.

EURO KURU 25,33 TL OLARAK BEL İ RLEND İ

Karara göre, ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılacak euro kuru 2026 yılı için 25,3346 TL olarak uygulanacak. Bu rakam, 2025 yılında geçerli olan 21,6721 TL seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 70’e varan bir artışa işaret ediyor. Böylece ilaç fiyatlandırmasında baz alınan kurda uzun süredir beklenen güncelleme hayata geçirilmiş oldu.

BAREM DE Ğ ERLER İ DE YEN İ DEN D Ü ZENLEND İ

Yapılan düzenleme yalnızca euro kuru ile sınırlı kalmadı. Fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri 87,34 TL’ye yükseltilirken, diğer ürünler için barem değeri 45,64 TL olarak belirlendi. Euro kurundaki artışa paralel olarak yapılan bu güncellemenin, ilaç fiyatlarına kademeli şekilde yansıması bekleniyor.

İ LA Ç F İ YATLARINDA ARTI Ş BEKLENT İ S İ

Uzmanlara göre, euro kurunda ve barem değerlerinde yapılan bu düzenleme, özellikle ithal ve hammadde bağımlılığı yüksek ilaçların fiyatlarında artış riskini artırıyor. Yeni fiyatların piyasaya ne ölçüde yansıyacağı ise önümüzdeki dönemde firmaların yapacağı güncellemelerle netlik kazanacak. Tüketiciler ve sektör temsilcileri, düzenlemenin etkilerini yakından takip ediyor.