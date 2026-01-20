Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde adrese teslim bir kadro ilanı açıldı. 2025'in son gününde yayımlanan ilanda İslam Tarihi Anabilim Dalı'na 'Doktor' Öğretim Üyesi aranıyordu.

Şartlarda ise İslam Tarihi alanında doktora yapmış ve Fatımiler Dönemi eğitim kurumları ve din-devlet ilişkileri konularında çalışmış olması gerekiyordu.

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı İrfan Aycan)

Kadroya Dekan İrfan Aycan'ın eski gelini Ferda Demir yerleşti.

Ferda Demir, Dekan İrfan Aycan'ın oğlu Emre Aycan ile 2013 yılında evlenmiş, nikah şahitleri de dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Cemil Çiçek olmuştu. Ancak çift daha sonra boşanmıştı.

Ferda Demir ile ilgili önemli bir detay daha vardı. Demir, Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Eski AKP Samsun Milletvekili Mustafa Demir'in kızıydı.

(Mustafa Demir 6 Ağustos 2025 tarihinde vefat etti)

'NORMALDE ESKİ GELİNİMİ ALMAMAM GEREKİYOR...'

Adrese teslim kadro ilanıyla ilgili Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı İrfan Aycan ile görüşen Gazeteci Barış Pehlivan, Onlar TV'de şöyle konuştu:



"2025'in son gününde bir ilan yayınlanıyor. Ankara Üniversitesi ilanı...İşte şu alanlara öğretim üyesi alacağız. İslam Tarihi Anabilim Dalı'na 'doktor' kadrosu açılıyor. Nedir şartlar? Şartlar şu: İslam Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Fatımiler Dönemi eğitim kurumları ve din-devlet ilişkileri konularında çalışmış olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan biri var mı var. Adı ne? Ferda Demir. Bu hanımefendinin en büyük özelliği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. İrfan Aycan'ın eski gelini olması. Onun başka bir yerden daha torpili var. Eski Bayındırlık Bakanı, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP eski Samsun Milletvekili Mustafa Demir'in kızı. Dekan İrfan Aycan'ı aradım. Bana dedi ki 'Dediğiniz gibi eski gelinim. Normal şartlarda uzak tutmam gerekiyor ama ben adaletli davranarak kendisinin ilahiyat fakültesinde görev yapmasını sağladım' Ama dedim ki eski gelininize özel bir ilan açmışsınız. 'Hayır, bizim o nitelikte öğretim elemanına ihtiyacımız vardı. Kendisi zamanında bizde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştı. Biz onu uygun gördük. Başkaları da başvurabilirdi ama olmadı' diye cevap verdi."