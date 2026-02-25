Skandallarla gündeme gelen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın, üniversite bünyesinde düzenlenen “Sosyalfest”, “Sağlıkfest” ve “İlahiyatfest” gibi etkinliklerin marka tescilini kendi adına aldığı ortaya çıktı.

PATENT ÜSTÜNE PATENT

Üniversite adı kullanılarak yapılan başvurular tartışma yarattı. Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın, üniversite bünyesinde organize edilen “Sosyalfest Sosyal Bilimler Festivali”, “Sosyalfest İlahiyat”, “Sağlıkfest Sağlık Bilimleri Festivali” ve “TBI Türk Bilimler İndeksi” ibarelerini Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kendi adına tescil ettirdiği belirlendi.

Ayrıca “Sosyal Vatan” markası için de Kırışık adına başvuru yapıldığı ve sürecin sürdüğü öğrenildi. Kendi adına tescilli “Sosyalfest Sosyal Bilimler Festivali”nin bu yıl Mayıs ayında İstanbul Üniversitesi ile ortak düzenlenmesinin planlandığı, festival kapsamında 6 milyon TL ödül dağıtılacağının açıklandığı belirtildi.

ÜNİVERSİTE BİLİYOR MU?

Marka hakkı Kırışık’a ait olan etkinliğin finansman kaynağı ve ortak üniversite yönetiminin bu durumdan haberdar olup olmadığı ise soru işareti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık

Rektör Kırışık’ın döner sermeye gelirleriyle aylık toplam gelirinin yaklaşık 1.2 milyon TL olduğu iddia edilmişti.