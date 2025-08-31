İktidarın geçtiğimiz yıl Meclis'ten geçirdiği ve son günlerde Valilikler aracılığıyla uygulamaya soktuğu sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme, tepki toplamaya devam ediyor.

İlahiyatçı Emine Yücel, “sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili yasadan dolayı” canlı yayında başörtüsünü çıkardı ve bir daha takmayacağını açıkladı. Yücel açıklamasında, "İslam'ın başka hiçbir prensibine yüklenmeyen bir önem, değer, misyon atfediliyor başörtüsüne. Bu atfedilen misyonun sebebiyle de küresel emperyalizm en çok da bizim dini duygularımızla beraber başörtümüzü algı yönetiminde kullanıyor" dedi.

YAZAR BERRİN SÖNMEZ DE BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1 Ağustos tarihli Cuma hutbesinde kadınların giyimine yönelik "Kısa giysiler ve şeffaf kıyafetler giyilmesi, nerede ve hangi amaçla olursa olsun Allah’ın örtünme emrini ihlaldir, haramdır. Uzuvları belli edecek şekilde dar elbise giyenler Allah Resûlü (s.a.s)’in ifadesiyle, 'Giyinik çıplaklardır.'" ifadelerini kullanmasının ardından Başörtülü yazar Berrin Sönmez, bu hutbesi ve ardından kadınların miras hakkıyla ilgili hutbeleri nedeniyle bir tepki olarak başörtüsünü çıkardığını açıklamıştı.