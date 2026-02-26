Kamu bankalarının ilan ve tanıtım harcamalarının 2025 yılı faturası ortaya çıktı. İktidara yakın medya kuruluşlarının en büyük reklam verenleri arasında yer alan üç kamu bankasının reklam bütçelerinde yaşanan artış, “ilan pastasının” iktidar medyasına aktığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Üç büyük kamu bankasının reklam ve tanıtım harcamaları toplamda bir yılda yüzde 60 arttı. Rakamlar, bankaların 31 Aralık 2025 tarihli konsolide finansal tablolarındaki “ilan ve reklam giderleri” kalemlerinden derlendi.

EN ÇOK ZİRAAT ARTIRDI

Konsolide finansal raporlara göre, 2024 yılında 5 milyar 116 milyon TL olan toplam reklam ve tanıtım harcaması, 2025 yılında 8 milyar 175 milyon TL’ye yükseldi. Böylece kamu bankalarının reklam giderleri yalnızca bir yılda 3 milyar 58 milyon TL arttı. Bankalar bazında bakıldığında harcama artışının lideri Ziraat Bankası oldu. Bankanın 2024 yılında 1 milyar 484 milyon TL olan reklam ve tanıtım giderleri, 2025 yılında 2 milyar 583 milyon TL’ye çıktı. Bankanın harcama artışı yüzde 74 olarak hesaplandı.

ARTIŞLAR %50’Yİ AŞTI

Vakıflar Bankası’nın reklam giderleri de yükseldi. 2024 yılında 1 milyar 593 milyon TL olan ilan harcaması 2025 yılında 2 milyar 341 milyon TL’ye çıktı. Vakıflar Bankası’nın reklam harcamalarındaki artış yüzde 47 oldu. Halk Bankası’nda ise 2024 yılında 2 milyar 39 milyon TL olan reklam ve tanıtım giderleri, 2025 yılında 3 milyar 251 milyon TL’ye yükseldi. Halk Bankası’nın reklam harcamalarındaki artış yüzde 59 olarak hesaplandı.

Ücret ve komisyondan 232.1 milyar kazandılar

Bankacılık sektöründe para transferi, fatura ödemesi, hesap işletimi, para çekme gibi işlemlerden aldıkları komisyon gelirleri 2025’te yüzde 50 artışla 968 milyar 147 milyon TL’ye ulaştı. Kamu bankalarının vatandaştan aldığı komisyon gelirleri hızla yükseldi. Ziraat Bankası’nın net ücret ve komisyon giderleri 76 milyar TL’den 98 milyar TL’ye çıkarken, Vakıflar Bankası 45 milyar TL’den 71 milyar TL’ye, Halk Bankası ise 41 milyar TL’den 61 milyar TL’ye yükseldi. Üç kamu bankasının net ücret ve komisyon giderlerinin toplam bankacılık komisyon gelirleri içindeki payı 232 milyar 127 milyon lira ile yaklaşık yüzde 24 oldu.