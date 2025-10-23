Erkek dergisi Esquire'ın Türkiye edisyonu önceki akşam İstanbul'da bir mekanda Esquire Man At His Best ödül törenini düzenledi.
Törenin sunuculuğunu oyuncu İlayda Alişan üstlendi. İmajını yenileyen ve saçlarını sarıya boyatan Alişan tören öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.
İki yıldır şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan genç oyuncuya son haliyle müstakbel kayınvalidesine benzeltilmesi soruldu.
İlayda Alişan "Beni Oğulcan'la da benzetiyorlar. Seda Hanım'a benzetilmek benim için gururdur" dedi.