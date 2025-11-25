Dünyanın en nadir kültürel miraslarından biri olarak gösterilen ve 1500 yıldır sayısız badire atlatan Ayasofya’daki restorasyon yöntemi ortalığı karıştırdı.

Daha önceki restorasyonlarda benzeri görülmemiş şekilde yapının içine her biri 45 ton ağırlığında olan 2 vinç sokuldu.

Görüntüler sosyal medyada bir anda yayıldı ve tepkiler çığ gibi büyüdü.

Tepki çeken görüntüler sonrası yapılan açıklamada, çalışmanın deprem güçlendirme kapsamında yürütüldüğünü ve bilimsel heyetin onayıyla gerçekleştirildiğini ifade edildi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da Ayasofya'daki skandal görüntülere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortaylı, şunları yazdı:

"Ayasofya bu yükü gerçekten kaldıramaz; mimariden hiç anlamıyorlar. Bırakın kamyonu, vinci… Oraya araba bile giremez.

Bu müdahalelerin tesiri er ya da geç ortaya çıkacak. Yapının altı tamamen dehlizlerle dolu; her gelen Ayasofya’ya babasının mülkü gibi davranıyor. Tekrar söylüyorum: O yapı çökerse dünya bunun faturasını Türklere çıkaracak.

Peki ne kadar ton yük kaldırabileceğini nereden biliyorlar? Bu işleri yapanlar hangi veriye dayanıyorlar? Anthemios’a mı sordular Mimar Sinan’a mı? Konuyla ilgili daha detaylı bir yazıyı haftasonu yazacağım"