Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Bir evin ışığı söndü, bir annenin ömrü yarım kaldı” sözleriyle trajedinin aileye ve topluma etkisine dikkat çekti. Hukuku ve vicdanı hiçe sayan bir anlayışın giderek güç kazandığını belirten Ortaylı, “Ne hukuku umursayan ne de vicdanla bağı olan bu halin kendini neye yasladığı meçhul” ifadelerini kullandı.

Atlas davasının yalnızca ailesinin değil, “adalet diye ayağa kalkan herkesin meselesi” olduğunu söyleyen Ortaylı, açık ve tereddütsüz bir mahkeme kararının toplumun yaralanan vicdanına merhem olabileceğini belirtti.

"ADİL BİR KARAR TOPLUMUN VİCDANINA MERHEM OLUR"

Hiçbir mahkeme kararının ailelerin acısını dindiremeyeceğini vurgulayan Ortaylı, buna rağmen açık ve tereddütsüz bir hükmün toplumun yaralanan adalet duygusuna katkı sağlayabileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE HUKUKUN CAYDIRICILIĞIYLA SINANIYOR"

Ortaylı, Atlas'ın ölümünün tekil bir cinayet olarak görülemeyeceğini belirterek, "Bu, Türkiye'de hukukun caydırıcılığının, kamunun vicdanının ve 'bir daha olmayacak' diyebilme iradesinin sınavıdır" dedi ve aksi halde kayıpların artacağı uyarısında bulundu.