Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, dün Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesinde, Ekrem İmamoğlu hakkında talebinin hem İmamoğlu hem de diğer belediye başkanları hakkında iddianamelerin bir an önce hazırlanması ve yargı sürecine geçilmesi olduğunu yazdı.

Ortaylı, “Geçenlerde yapılan bir röportajda, gazetecinin birinin bana göre pek de dürüst olmayan bir yol izleyerek kısa soru-cevaplarla peşin hükümler ortaya çıkarmasını doğru bulmadım. Dostlarımın aracılığıyla kabul ettiğim bu teklifi anlaşılan daha dikkatli değerlendirmem gerekirmiş” açıklamasını yaptı.

Ortaylı yazısının devamında hapishanede olan belediye başkanı ile ilgili hüküm vermeyeceğini ancak meseleyi saptıranları da unutmayacağını belirtti.