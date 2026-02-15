Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı, sağlık durumuna ilişkin gelişmeyi köşe yazısıyla duyurdu. Geçtiğimiz hafta geçirdiği ameliyatın ardından pazar gecesi birden fenalaştığını belirten Ortaylı, acil olarak yeniden ameliyata alındığını açıkladı. KANAMA DURDURULDU Ortaylı, ameliyat sonrası yaşadığı süreci şu şekilde ifade etti: “Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti demiştim. Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım. Hastabakıcı ve hemşire hanımlar seferber oldu. Yeni bir ameliyata aldılar. Ani kanama durdu.” Zor anlarda sağlık çalışanlarının özverili müdahalesine dikkat çeken Ortaylı, görevlerini ciddiyetle yapan sağlık personeline teşekkür etti. İLK AMELİYATI BÖBREK RAHATSIZLIĞIYDI Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın, böbreklerinden kaynaklanan bir rahatsızlık sebebiyle geçtiğimiz hafta Koç Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat olduğu öğrenilmişti. İkinci operasyonun da başarılı geçtiği ve ani kanamanın kontrol altına alındığı belirtildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.