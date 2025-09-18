Yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Adem Metan'ın YouTube kanalında Türkiye'de çay üretimine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.



'RİZE'DE ÇAY FALAN ÜRETİLMEZ'



Ortaylı, Türkiye'de çay denince akla gelen ilk şehir olan Rize'ye dikkat çekerek "Rize çayını sevmiyorum. Rizeliler bir an önce yerine diktikleri çayları alıp, mandalinaları geri getirsin. Dünyanın en güzel mandalinası Rize'de yetişir. Sivri akıllı biri bunlara çay öğretmiş" ifadelerini kullandı.



'GÜZEL ÇAY HİNDİSTAN VE ÇİN'DEN GELİR'



Ortaylı, Türkiye'de iyi çay üretilemeyeceğini belirterek, güzel çayların yalnızca Hindistan ve Çin'den getirilebileceğine dikkat çekti. Ortaylı'nın sözleri sosyal medyada tartışma konusu olurken, çay yetiştiriciliği ile ilgilenen Rizeli vatandaşlar duruma tepki gösterdi.