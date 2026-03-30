İlber Ortaylı’nın kültürel mirasını korumak ve geniş kitlelere ulaştırmak hedefiyle bir duyuru yayımlandı. Yapılan açıklamada, Ortaylı’nın yalnızca akademik eserleriyle değil, sohbetleri, yetiştirdiği öğrencileri ve toplumsal hafızada bıraktığı izlerle bir ekol oluşturduğu vurgulandı. Bu birikimin sürekliliğini sağlamak adına sosyal medya mecralarının birer arşiv ve buluşma noktası olarak kullanılacağı belirtildi.

FİKİRLERİ VE HATIRALARI PAYLAŞILACAK

Usta tarihçinin sesinin ve düşüncelerinin kitaplar ile televizyon programlarının ötesinde, güncel dijital ağlarda da temsil edilmeye devam edeceği kaydedildi. Bu hesaplar aracılığıyla Ortaylı’nın çalışma prensipleri, tarihi perspektifi ve öğretilerinin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılması amaçlanıyor.

Konuya ilişkin yayımlanan resmi açıklama şöyle:

"İlber Ortaylı, ömrünü Türkiye’ye adamış; bilgisini, birikimini ve tecrübesini bu toprakların hafızasına emanet etmiş bir hocaydı. Yalnızca yazdıklarıyla değil, söyledikleriyle, dostluklarıyla ve yetiştirdiği öğrencilerle de iz bıraktı. Onun sesi, fikirleri ve hatırası; kitaplarında, programlarında ve hafızalarımızda yaşamaya devam edecek.

Bu mirası yaşatabilmek, onun düşünce dünyasını ve bıraktığı kıymetli izleri gelecek nesillere aktarabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecektir. Bu hesaplar, hocamızın fikirlerinin, hatıralarının ve eserlerinin paylaşılmaya devam edeceği bir buluşma noktası olacaktır."