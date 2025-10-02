Türkiye'nin önde gelen tarihçi ve akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Bugün konuşmacı olarak yer alması beklenen ASAM etkinliğine katılamayan Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edildi.
İDDİALAR YALANLANDI
İddiaların ardından İlber Ortaylı ile programlar yapan gazeteci Candaş Tolga Işık'tan açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Candaş Tolga Işık şu ifadelere yer verdi:
İlber Ortaylı da sosyal medya hesabından söz konusu iddiaları yalanladı.
Ortaylı şunları yazdı:
"Sevgili okurlarım, Ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim."
Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı da sosyal medya hesabından açıklama yaparak babasının kontrol amaçlı hastanede bulunduğunu aktardı.
Kızının paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu.
Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz."