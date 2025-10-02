"İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Hoca uzun süredir tedavi gördüğü birbaşka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede, doktorların kontrolü altında takip ediliyor. Yoğun bakımda da değil."

İlber Ortaylı da sosyal medya hesabından söz konusu iddiaları yalanladı. Ortaylı şunları yazdı: "Sevgili okurlarım, Ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim." Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı da sosyal medya hesabından açıklama yaparak babasının kontrol amaçlı hastanede bulunduğunu aktardı. Kızının paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu. Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz."