Ortaylı, bugünkü köşesinde ABB Başkanı Mansur Yavaş için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yavaş için, “İmkânları daraltılıyor ama sessizce çok şey yapıyor. Hangi grup Mansur Bey’le uğraşırsa yanlış yapar” diyen Ortaylı, "Türkiye ve Ankara için bir kazançtır. Daha da çok şeyleri de sessizce yapıyor. İmkânları dar ve yer yer daraltılıyor. Açık konuşayım; hangi grup Mansur Beyle uğraşırsa yanlış yapar. Sempatizanları da muhalifleri de bu gibi oyunlardan yaka silktikleri için mutlaka ona sahip çıkarlar" ifadelerini kullandı.

Yavaş öncesi döneme atıfta bulunan ve "Nihayet CHP kendisini aday göstermeyi akıl etti ve şehir hiç de hoş bir durumda değildi" diyen Ortaylı, "Galiba bu sıralarda hakkında soruşturma başlayacak" ifadelerini kullanırken şunları söyledi:

"BU ANLAYAMADIĞIM SORUŞTURMADAN ÖNCEKİ SON YAZIMDIR"

"Adalete olan saygımdan dolayı o zaman artık yazmayacağım. Bu kendisi hakkındaki sözü geçen anlayamadığım soruşturmadan önceki son yazımdır. Ama adalet bekliyoruz. Ankara’nın kendine yakışan, ağırbaşlı bir belediye başkanı vardır. Etrafıyla da iyi bağlantı kuruyor. Dikkatinizi çekti mi? İlk defa gerçek bir Ankaralı başkanımız var.