Prof. Dr. İlber Ortaylı, yeni yılı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarına değinen Ortaylı, son dönemde sağlık durumunun belirgin şekilde iyileştiğini ifade etti.

Ortaylı, şunları yazdı:

-Sevgili okurlarım,

-Biraz sıkıntılar ve sağlık sorunlarıyla dolu bir yıl geçirdim. Şimdi ise daha iyiye gidiyorum. Bunu Koç Hastanesi’nin değerli doktorlarına, hemşirelerine ve tüm sağlık personeline borçluyum. Bir müddet, yakında yayımlanacak kitaplarıma yoğunlaşacağım. Sizlerle yeniden buluşacağımız günleri de iple çekmiyor değilim.

-Sıkıntılı bir hayat yaşadığımızın, ekonomik dertlerle boğuştuğumuzun elbette farkındayım. Ancak hayat, bütün bunların içinde kendimizi zehir etmeye gelmez. Etrafımıza biraz daha dikkatle bakmak, hayatımızı küçük zevklerle de olsa yeniden düzenlemek bizim elimizde.

-Hepinize sağlıklı, huzurlu ve iyi yıllar diliyorum.