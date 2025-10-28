Bolu'nun Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü H.T., 3 ay önce evlendiği eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı.
Mudurnu'da yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü H.T., 3 ay önce evlendiği eşini çıkan tartışmada darp etti. 4 gün önce eşinin şikayeti üzerine H.T., meslektaşları tarafından gözaltına alındı. H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Mudurnu Adliyesi’ne sevk edildi. 25 Ekim'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, hakkında idari soruşturma da başlatılan H.T., açığa alındı.