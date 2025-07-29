2025 yılı itibarıyla 1 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt, aynı zamanda suç oranının da en yüksek olduğu semt olarak kayıtlara geçti.



Sosyal medyada dolaşıma sokulan son görüntülerde, bir grup kişinin gündüz vakti boş arazide toplanıp “kova” olarak tabir edilen uyuşturucu madde partisi yaptığı görüldü.

İLÇE SAKİNLERİ DİKEN ÜSTÜNDE



Esenyurt'ta artan suç vakalarından şikayet eden mahalle sakinleri, bölgedeki en büyük sorunların başında uyuşturucu madde ticaretinin geldiğine dikkat çekiyor. Özellikle çocuk parklarına ve okul güzergâhlarına yakın bölgelerde uyuşturucu kullanımının artmasından endişe eden mahalleli, defalarca yetkililere ihbarda bulunduklarını belirtti.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI



Söz konusu görüntülerin kısa sürede yüz binlerce etkileşim almasının ardından olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Görüntülerde gençlerin esrar maddesini 'kova' düzeneğiyle dönüşümlü şekilde kullandıkları, bazı kişilerin dağınık ve bilinçsiz halleri net bir şekilde görülüyor.