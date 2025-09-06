Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan iki çocuk babası ilçenin ünlü emlakçısı otomobilinde silahla vurulmuş olarak bulundu.
45 yaşındaki Önder Özer Emek Mahallesi Gülbirişim Caddesi’nde otomobilin içerisinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Yoldan geçen vatandaşların Özer’in hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri tüfekle başından vurulmuş olan Özer’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Özer’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.