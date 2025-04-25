İstanbul’da meydana gelen depremin bir sondaj gemisiyle ilişkilendirilmesi üzerine kamuoyunda tartışmalar yaşanırken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) net bir yalanlama geldi. GPS SATURN gemisinin depreme neden olduğu yönündeki iddiaların bilimsel temelden yoksun olduğunu belirten DMM, paylaşılan görüntülerin de yıllar öncesine ait başka bir platforma ait olduğunu açıkladı.

"GÖRÜNTÜLER 2018 YILINA AİT"

DMM'nin açıklamasında, sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerin GPS SATURN gemisine ait olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Görüntülerin aslında, 2018 yılında İstanbul Boğazı’ndan geçen Rönesans Endüstri Tesisleri’ne ait bir Jack-Up Sondaj Platformu’na ait olduğu ifade edildi.

"MARMARA'DA FAALİYETİ YOK"

Açıklamada ayrıca, GPS SATURN adlı geminin 2025 yılı itibarıyla Marmara Denizi’nde herhangi bir sondaj faaliyeti yürütmediği açıklandı. Geminin şu anda Karadeniz’de, Bulgaristan açıklarında bulunduğu ve yaklaşık 340 gündür sabit bir konumda demirli olduğu bildirildi. Bu nedenle, İstanbul depreminin bu gemiyle ilişkilendirilmesinin gerçek dışı olduğu vurgulandı.

"PANİK YARATMAYIN"

DMM, bu tür asılsız ve bilimsel dayanağı bulunmayan iddiaların toplumda korku ve panik ortamı yaratabileceğine dikkat çekti. Vatandaşlara sadece resmi kaynaklardan edinilen bilgilere itibar edilmesi çağrısında bulunuldu.