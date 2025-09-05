Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP eski milletvekili İlhan Cihaner, söz konusu kongre ve kurultay süreçlerine ilişkin kamu davalarının, seçimlerin üzerinden yaklaşık iki yıl geçtikten sonra açıldığını hatırlattı. Bu nedenle hukuki açıdan kovuşturmanın mümkün olmadığını savunan Cihaner, şu ifadeleri kullandı:

“298 Sayılı Kanunun 180/1. maddesine göre 'Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz.' Gerek İstanbul Kongresi, gerekse Kurultay’a ilişkin kamu davaları, seçimden neredeyse 2 yıl sonra açılmıştır. Bu durumda 'kovuşturma yapılamaz'. Kovuşturma yapılamadığı için de maddi gerçek iddialara göre belirlenemez.”

Cihaner, bu açık hükme rağmen iddianamelerin kabul edilmesini ve bu iddialara dayanarak tedbir kararı verilmesini “inanılmaz” olarak niteledi.

Cihaner, Yargıtay içtihatlarının da 180. madde doğrultusunda şekillendiğini ve benzer durumlarda davaların düşürüldüğünü belirtti. “Yargıtay’ın bu konuda yüzlerce kararı var” diyen Cihaner, yaşananlara dair hukuk sistemine eleştirisini şöyle sürdürdü:

“Bu hüküm ortada duruyorken iddianamelerin kabulü, hele hele bu iddialar dayanak alınarak tedbir verilmesi gerçekten inanılmaz. Hâlâ şaşırabiliyoruz! İlgililerin elinde eski kanun metni mi var, ya da 180. madde gerilerde olduğu için sıkılıp okumadılar mı, bilemiyorum!”