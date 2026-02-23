Sosyal medya videolarında eski futbolcular, "Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal" akımlarında neredeyse çıt çıkarmadan videoları tamamlarken, Beşiktaş'ın efsane golcülerinden İlhan Mansız, son dönemin ezberini bozan bir açıklama yaptı.

Siyah-Beyazlılarda ve A Milli Takım'da unutulmaz gollere imza atan Mansız, kendisine benzetilen Hyeon-Gyu Oh'la ilgili hiç tereddüt etmeden "Benden daha iyi olduğunu söyleyebilirim" yorumunu yaptı.

"BENDEN DAHA İYİ"

Tivibuspor'da Beşiktaş'ın Göztepe'yi 4-0 yendiği maçın ardından yorumlarda bulunan Mansız, uzak mesafeden attığı nefis golle perdeyi kapatan Hyeon-Gyu Oh ile kendisinin karşılaştırılması üzerine "Vuruş tekniği olarak, koşu stili itibarıyla hem de toplara uzak mesafeden vurma şekliyle benden daha iyi olduğunu söyleyebilirim" dedi.

3 MAÇTA 4 GOL KATKISI

Beşiktaş'ın ara transferde Tammy Abraham yerine 14 milyon euroya Belçika ekibi Genk'ten kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh, performansıyla taraflı-tarafsız futbolseverlerin beğenisini kazandı.

Siyah-Beyazlılara gelir gelmez ilk 11'e dahil olan Güney Koreli santrfor, 3 maçta 3 gol ve 1 asist ile 4 gole doğrudan katkı sağladı.