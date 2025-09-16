Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 5’inci haftasında evinde ağırladığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Taraftarların tezahüratlarıyla ilgili soruya yanıt veren teknik direktör İlhan Palut, şunları söyledi:

“Rizespor takımı, benim geldiğim günden bugüne kıyasladığımız zaman rakipleri ve futbol kamuoyu tarafından çok daha fazla saygı duyulan, çok daha fazla önlem alınan, çok daha fazla değer gösterilen bir takım. Rizespor’un karşısındaki rakip kendine bir çeki düzen veriyor bir kere. Sonuçlar öyledir, böyledir. Yani sanki hep kötü, kötü de kredi kullanıyormuş gibi bir durum yok. İlk önce bunu aldım cebime koydum. Kimse bunu yanlış anlamasın. Ben hangi kulüpte çalıştığımı da çok iyi biliyorum. Yaptığım işi de çok iyi biliyorum. Ben tabiri caizse çırpınıyorum. Her antrenman çırpınıyorum. Her maç çırpınıyorum. Benim vicdanım rahat. Ama Rizespor takımında, sanki Rizespor takımını aldığımız yerden çok daha altlara getirmiş, yerle yeksan etmişiz gibi bir hava da yaratılırsa, o uysal adam yok olur. Ben işimin farkındayım. Bugün Allah yardım etti, kazandık. Bunun da farkındayım. Rizespor takımı saygı görüyor beyler. Rizespor takımı, benim bildiğim günden bugüne kadar ki en maksimum saygısını görüyor. Rakiplerden, futbol kamuoyundan. Bunun dönem dönem sportif karşılığı veremiyor olabiliriz. O ayrı bir konu. Ama sürekli de kredi kullanıyorsun. Rizespor’a değer katıldı değer. Kusura bakmayın. Değersizdi asla demiyorum, her zaman değerli. Çok güzel bir camia Rizespor. Şehri seviyorum, insanları da bugün bağıranları da seviyorum. Zaten benim sorumluluğumdaki bir performanstan dolayı başkalarına bağırıldığı zaman, negatif anlamda, ben buna üzülürüm. Sorumlu benim ya! Ahmet, Mehmet değil. Tabii ki bana bağırılacak. Beni alkışlıyor ya, tribünlere çağrılıp, bugün de bana bağıracak. Ama iyi günlerde sadece o günü konuşan. Bugün güzeldi yani. Kötü günleri yakaladığı zaman da, o kötü günleri geriden gelip bütünlemeye çalışan zihniyet, benim zekâmın çok altında. Ben anlamıyor muyum? Saygı duyuyorum gösterilen tepkilere. Taraftarımıza, gayet performansın memnuniyetsizliklerini dile getirerek güzel bir şekilde bu takımın sorumlusuna tepkilerini gösterdiler. 3 puanı kulübümüz adına cebimize koyarken eksiklerimizin farkındayız.”