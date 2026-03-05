SSR şirketi, Anagold Madencilik ismiyle işlettiği Çöpler altın madenindeki yüzde 80’lik payının tamamını 1.5 milyar dolara Cengiz Holding’e sattı.
Mehmet Cengiz
SSR şirketi satış işlemini Kanada borsasına bildirdi. Madende geri kalan yüzde 20’lik pay Çalık Holding’in elinde bulunuyor. Cengiz daha önce de devletin elindeki Eti Bakır’ı 2004’te, Eti Alüminyum’u da 2005’te almıştı.
Çöpler madeni facianın yaşandığı 2023’ten bu yana kapalı. Kanadalı SSR firması, mahkemesi devam eden madenin yeniden açılması için çok sayıda girişimde bulundu. Ancak madenin yeniden faaliyetine geçmesine izin verilmedi.
ÖNEMLİ OYUNCU OLDU
Son dönemde Eskişehir ve Çanakkale’de altın yatırımlarına yönelen Cengiz Holding, Çöpler altın madenini alarak altın sektöründe önemli bir oyuncu haline geldi.
Satışa ilişkin bilgi veren SSR Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Rod Antal, Cengiz Holding’in 100 milyon dolar depozito ödeyeceğini, toplam ödemenin işlemlerin bitiminde yapılacağını bildirdi.