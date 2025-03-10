“Eğer partnerinizi takdir etmezseniz ve onu hafife alırsanız, zamanla bir başkasının ilgisiyle karşılaşacaktır,” diyen uzman, duygusal ve fiziksel olarak ihmal edilen kişilerin, dışarıdan gelen küçük bir ilgiyle başka insanlara yönelebileceğini belirtiyor.

Trombetti, eski danışanlarından birinin yaşadığı durumu örnek vererek, kadının eşini ihmal ettiğini, bunun sonucunda aralarındaki mesafenin büyüdüğünü ve her iki tarafın da başka ilişkiler yaşadığını söylüyor. Kadının eşi yıllar boyunca çevrim içi duygusal ilişkiler yaşarken, aynı zamanda bir meslektaşıyla ve hatta hayat kadınlarıyla birlikte olmuş. Ancak adam, eşinin de uzun süreli bir ilişkisi olduğunun farkında bile değilmiş.

Daily Mail'de yer alan habere göre; ilişki uzmanı, “Duygusal ilişkiler en tehlikelisidir, çünkü insanlar bunları gerçek bir aldatma olarak görmez ve genellikle fiziksel boyuta geçene kadar devam ettirirler,” diyor.

Trombetti'ye göre sağlıklı bir ilişki için en önemli unsurlar arasında güçlü bir bağ, duygusal ve fiziksel yakınlık, saygı, iletişim, karşılıklı çaba ve bağlılık yer alıyor.

“Sağlıklı bir ilişki, bireylerin kendi ilgi alanlarına sahip olduğu ancak bu ilgi alanlarını ilişkiye değer katmak için kullandıkları bir dinamiğe dayanır,” diyen Trombetti, çiftler arasında fiziksel çekimin ve güvenin olmazsa olmaz olduğunu belirtiyor.

SAĞLAM BİR EVLİLİK İÇİN İLİŞKİ UZMANININ TAVSİYELERİ

Güven: “Bir ilişkide güven yoksa, hiçbir şey yok demektir. Güven, ilişkinin temelidir ve sevginin gelişmesine olanak tanır.” Etkili İletişim: “İletişim her ilişkide kritik olsa da, çoğu insan bunu doğru yapmaz. Partnerinizi gerçekten dinlemek ve kendi ihtiyaçlarınızı ifade etmek, ilişkinin sağlam kalmasını sağlar.” Minnettarlık ve Takdir: “Hem kadınlar hem de erkekler takdir edilmediklerini hissettiklerinde mutsuz olur. Erkekler, ne kadar çaba gösterirlerse göstersinler yeterince değer görmediklerini düşünürken, kadınlar da aileyi ve evi yönettiklerinde bunun fark edilmesini bekler.” Birlikte Zaman Geçirmek: “Birlikte vakit geçirmek ilişkinin bir taahhütüdür. Günlük olarak partnerinizle zaman geçirmek, ilişkinize olan bağlılığınızı gösterir.” Duygusal ve Fiziksel Yakınlık: “Cinsel hayat önemlidir, ancak bir ilişki yalnızca bundan ibaret değildir. Küçük fiziksel dokunuşlar, sarılmalar ve göz teması, ilişkideki bağı güçlendirir.” Sağlıklı Bir Şekilde Çatışma Çözmek: “Eşler birbirine bağırarak veya tartışmaları çözümsüz bırakarak ilişkilerini yıpratıyor. Çözülemeyen sorunlar, zamanla öfkeye ve sadakatsizliğe yol açabilir.”

Trombetti, bir sorunun çözümü için sadece söz vermenin yeterli olmadığını, gerçekten eyleme geçilmesi gerektiğini vurguluyor. Örneğin, Tom Brady ve Gisele Bündchen’in boşanmasının, uzun süre verilen ancak tutulmayan sözlerden kaynaklandığını hatırlatıyor.

Son olarak, ilişki uzmanı “Çatışmalar çözülmediğinde, insanlar başka birine yönelir” diyerek sadakatsizliğin çoğu zaman çözülemeyen ilişkisel sorunların bir sonucu olduğunu belirtiyor.