Oyun dünyasının en sevilen iş birliği maceralarından biri olan It Takes Two, yeniden gündemde! Hazelight Studios’un kurucusu Josef Fares, yaptığı açıklamalarla oyunun devam edebileceğine dair güçlü sinyaller verdi. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, stüdyonun yeni projelerinin ardından It Takes Two evrenine geri dönebileceği konuşuluyor.

Devam Oyunu İçin İlk İpuçları Geldi!

Son röportajında Fares’e hangi oyununa devam yapmak istediği sorulduğunda, hiç düşünmeden It Takes Two yanıtını verdi. 2021 yılında piyasaya sürülen ve dünya çapında 20 milyondan fazla satan bu eşsiz macera oyunu, çıkışından itibaren büyük bir başarı yakalamıştı.

Ancak devam oyunu ihtimaliyle ilgili sorulara “Kim bilir? Hazelight’ta geleceği asla bilemezsiniz.” diyerek kaçamak yanıtlar verdi. Yine de, stüdyonun yeni yapımı Split Fiction’un ardından It Takes Two evrenine geri dönebileceği düşünülüyor.

Başarılarla Dolu Bir Oyun

It Takes Two, yalnızca satış rakamlarıyla değil, aldığı ödüllerle de adından söz ettirdi. 2021’de The Game Awards’ta "Yılın Oyunu" ve "En İyi Aile Oyunu" ödüllerini kazanan oyun, eleştirmenler tarafından da büyük beğeni topladı. Üstelik Amazon’un 2022 yılında oyunun film uyarlaması için çalışmalara başladığı biliniyor.

May ve Cody adlı çiftin, oyuncaklara dönüşerek eski bedenlerine geri dönme çabalarını konu alan iş birliği temelli macera oyunu, çıkışından bu yana oyuncuların favorileri arasında yer alıyor.