Terapist Williamson'a göre birçok kişi farkında olmadan partnerine bir ilişkinin tüm avantajlarını sunmasına rağmen karşılığında hiçbir bağlılık göremiyor... İşte toksik bir ilişkinin en keskin 5 işareti...

SADECE BİR 'SEÇENEKSİNİZ'

Williamson, bazı insanların sizi hayatlarında yalnızca "olasılık" olarak tuttuklarını söylüyor:

"İlişkiye hazır hissettiklerinde sizi orada bulabileceklerini biliyorlar."

Bu durumda siz, onların ilk tercihi değil, yalnızca "yedek plan" oluyorsunuz. Uzmanlara göre biri sizi "bekletiyorsa" zaten size değer veren bir partner olma olasılığı oldukça düşük.

EGOLARINI TATMİN EDİYORSUNUZ

Eğer partnerinizin yanında olmanız sadece onun egosunu besliyorsa, bu ilişkide denge aramak güç olur. Williamson, bu durumlar için "Sizi etrafında tutarak kendini arzulanan biri gibi hissetmek istiyor" diyor.

Sürekli ilgi, övgü ve onay verirken aynı enerjiyi karşı taraftan alamıyorsanız, bu tek taraflı duygusal emek sömürüsüne dönüşür.

DUYGUSAL DESTEK SİZDEN GELİYOR

Bir ilişkide "duygusal yük" hep sizin üzerinizdeyse, bu sağlıklı değil:

"Hiç çaba göstermeden sizden gelen tüm duygusal desteği alıyorlarsa, neden daha fazlasını yapmak istesinler? Sürekli motive eden, anlayan ve dinleyen taraf sizseniz ama aynı desteği görmüyorsanız, o ilişki size zarar veriyor olabilir."

DİĞER OLASILIKLARA DAİMA AÇIK

Birçok insan ilişkinin başlarında "daha iyisi çıkar mı" düşüncesiyle seçeneklerini açık tutar. Ama biri sizinle berabermiş gibi davranıp aynı anda başka ihtimalleri değerlendiriyorsa bu duygusal manipülasyona girer. Williamson'a göre, "Birini yedekte tutmak, dürüstlüğün ve sevginin zıttıdır."

CANI SIKILDIĞINDA ARIYORSA

Belki de en toksik davranışlardan biri: Sizi yalnızca sıkıldıklarında hatırlayıp aramaları...

Williamson bunu şöyle açıklıyor: "Sadece kendi boşluklarını doldurmak, yalnızlıklarını bastırmak için sizi etraflarında tutuyorlar. Bu tür kişiler sizi sadece 'dikkat kaynağı' olarak görüyor. Gerçek bir bağ kurmak gibi bir niyetleri yok."

Williamson, toksik ilişkilerde kalan kişilerin en sık yaptığı hatanın, "değişir umuduyla" beklemek olduğunu söylüyor:

"Birinin potansiyeline değil, davranışlarına bakın. Sizi hep yarı yolda bırakan biri gelecekte de bırakır."

Uzmanlara göre bu beş işaretten birden fazlasını yaşıyorsanız ilişkiyi bitirmek, kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik olabilir.