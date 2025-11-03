Şampiyonlar Ligi'ne Frankfurt hezimetiyle başlayan Galatasaray, daha sonra sahasında Premier Lig devi Liverpool'u mağlup ederek moral topladı.



Bodo/Glimt galibiyetiyle ilk 24 için iddialı konuma gelen sarı-kırmızılılarda kritik Ajax maçı öncesi moralleri bozan bir gelişme yaşandı.



YUNUS AKGÜN MR'A GİRECEK



Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı bir pozisyonda şut çekerken kasığında çekme meydana gelen 25 yaşındaki milli futbolcu Yunus Akgün, bugün MR'a girecek.



Galatasaray sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrollerde yıldız futbolcunun Ajax maçında oynamasının zor olduğu değerlendirildi.



Sezon başından bu yana Yunus Akgün'ü hücumda en etkili silahlarından biri olarak kullanan Okan Buruk, genç oyuncunun Hollanda deplasmanında forma giyememesi halinde kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Sane'ye görev verecek. 10 numara pozisyonunda ise Gabriel Sara'nın oynaması bekleniyor.





